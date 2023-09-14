Драма с похищением тигренка разыгралась в старом центре Уссурийска

Сказку с волнующим началом, но счастливым концом показали прохожим в старом центре Уссурийска. На сцене "Театральный бульвар" выступил коллектив молодежного центра "Горизонт" с кукольным спектаклем "Оранжевый тигренок" (0+).
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