Происшествия

11 подписчиков

В Якутии бывший социальный работник осуждена к реальному лишению свободы за мошенничество

В Республике Саха (Якутия) вынесен приговор жительнице города Олёкминска, обвиняемой в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх