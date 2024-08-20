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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Закрытая бета мрачного экшена The First Berserker: Khazan пройдет в октябре Мрачный и кр...

Закрытая бета мрачного экшена The First Berserker: Khazan пройдет в октябре Мрачный и кр...

Закрытая бета мрачного экшена The First Berserker: Khazan пройдет в октябреМрачный и кровавый экшен с восточным колоритом, The First Berserker: Khazan, обзавелся новыми трейлером, в котором было подтверждено окно выхода – начало 2025 года.

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