Закрытая бета мрачного экшена The First Berserker: Khazan пройдет в октябре Мрачный и кр...

Закрытая бета мрачного экшена The First Berserker: Khazan пройдет в октябреМрачный и кровавый экшен с восточным колоритом, The First Berserker: Khazan, обзавелся новыми трейлером, в котором было подтверждено окно выхода – начало 2025 года.
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