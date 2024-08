Закрытая бета мрачного экшена The First Berserker: Khazan пройдет в октябре Мрачный и кр...

Закрытая бета мрачного экшена The First Berserker: Khazan пройдет в октябреМрачный и кровавый экшен с восточным колоритом, The First Berserker: Khazan, обзавелся новыми трейлером, в котором было подтверждено окно выхода – начало 2025 года.