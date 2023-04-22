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Эксперт Сергиенко: компании в Китае, Иране и Турции интересуются покупкой бизнеса в России

Партнер бывшего российского подразделения McKinsey Яков Сергиенко заявил, что Компании из Китая, Ирана и Турции думают о покупке бизнеса в России и даже готовы к развитию локального производства.

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