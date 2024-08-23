Интересные факты о Дугласе Эмхоффе - супруге Камалы Харрис

Если Камала Харрис победит на выборах, то в истории США впервые появится "первый джентльмен". Вот что известно о ее супруге<strong>Вице-президент США Камала Харрис выступила на съезде Демпарии в Чикаго и официально <a href="https://rtvi.
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