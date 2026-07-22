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Царьград

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США ввели 25% пошлины на бразильские товары, Бразилия ответит

США ввели 25% пошлины на бразильские товары, Бразилия ответит

Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин заявил, что страна ответит на 25% пошлины, введённые США на бразильские товары, в соответствии с "законом о взаимности".

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