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Военное обозрение

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Американская пресса: Неспособность Евросоюза выделить Украине пакет финансовой помощи показала наличие раскола в сообществе

Американская пресса: Неспособность Евросоюза выделить Украине пакет финансовой помощи показала наличие раскола в сообществе

Страны Европы так и не смогли прийти к консенсусу по вопросу поддержки Киева на сумму в 50 миллиардов евро.

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