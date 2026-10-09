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Русская весна

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«Должны покинуть Европу»: в Еврокомиссии потребовали ужесточить борьбу с нелегальной миграцией

«Должны покинуть Европу»: в Еврокомиссии потребовали ужесточить борьбу с нелегальной миграцией

Находящиеся в Европе нелегально мигранты должны будут покинуть её территорию, заявила еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица в интервью Politico на полях саммита Средиземноморских стран MED9 в хорватском Сплите.

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