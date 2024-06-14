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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Катарина Гербольдт: «От неудачного исполнения сальто можно получить серьезные травмы. Я за то, чтобы было больше фигурного катания, нежели атлетического спорта»

ISU исключил сальто из списка запрещенных элементов. Ранее за исполнение сальто фигурист наказывался двумя баллами штрафа.

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