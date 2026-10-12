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Царьград

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«Торпедо» примет лидера Востока «Металлург» после ухода Разина

«Торпедо» примет лидера Востока «Металлург» после ухода Разина

Нижегородское «Торпедо» сыграет 19:30 на VOLGA Арене с лидирующим на Востоке «Металлургом», который после отстранения Андрея Разина одержал две победы подряд.

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