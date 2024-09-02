В новом учебном году за парты сядут почти 200 тысяч школьников Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Второго сентября новый учебный год стартовал для 194 599 юных жителей Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова.
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