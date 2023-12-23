Муж терроризировал супругу с помощью приложения Tesla

Согласно полицейскому отчету, в участок пришла перепуганная женщина. Она сообщила полицейским, что ее муж, нарушивший запретительный судебный приказ, преследовал и домогался ее, используя технологию в их автомобиле Tesla Model X 2016 года выпуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии