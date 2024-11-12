Госсовет спасает ТЛЦ. Мария Никитина — о транспортно-логистической экспансии и поддержке со стороны президента

Честно сказать, тему ТЛЦ-агонии и всеобщей моды на их разрастание искренне хотелось бы избежать. Но раз уж в неё вмешался наш президент, и сам Госсовет… И если мы получили серию конкретных поручений по срокам, ответственным и бюджетам по итогу высокого обсуждения, придётся разобраться, что здесь к чему.