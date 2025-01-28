В 2024 году Россия вдвое увеличила закупки грузинского коньяка

Россия в 2024 году увеличила закупки грузинского коньяка в 2,2 раза. В абсолютных цифрах импорт достиг $149,1 млн, что является рекордным показателем, во вторник, 28 января, РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы.