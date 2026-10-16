Гибридный кроссовер BYD Yuan Up DM-i У меня с электромобилями сложные отношения. Мне нравится, как они едут, нравится тишина, моментальная реакция на педаль газа и сама идея заряжать машину дома вместо поездок на АЗС.
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