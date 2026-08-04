Российский рынок пополнился новыми моделями кроссоверов

В июле 2026 года российский автомобильный рынок пополнился новыми моделями. По данным агентства «Автостат» и Объединенной Лизинговой Ассоциации, в стране впервые были зарегистрированы шесть легковых и один легкий коммерческий автомобиль, а также четыре грузовых.
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