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Елена Вяльбе: «На Новый год делаю салат «Бедность»: там яйцо, краб, красная и черная икра»

— Как Елена Вяльбе варит свой традиционный холодец? — Я варю холодец только из говядины. Свиные ножки и всякие другие вещи свиные я не кладу.

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