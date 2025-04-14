Рост продажи энергетиков на Кубани: с чем это связывают?

Число покупок этой категории товаров увеличилось на 5%. Об этом сообщает РБК. По словам представителей пресс-службы, рост продаж энергетических напитков соответствует общему тренду увеличения потребления безалкогольных напитков, который наблюдается с 2024 года.
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