Тайная доктринаПрогрессНасколько похожи русский и старославянский языки?Насколько похожи русский и старославянский языки? Откуда взялся старославянский язык и кто на нем говорил.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновМир Огненный ч.1, 663 Чем же достичь удачи? Запомните — радостью. Не унынием, но радостью. Не допускайте мысли, что Мы раздумываем о возможности или невозможности удачи. Мышление может думать — хватит ли вашей радости, которая облегчает всходы? Мы всегда советуем радость. Нужно признать и вспомнить, что вы бывали удачны, когда радовались. Конечно, это не веселье теленка на лугу, но творящая радость, которая преображает трудности. Игра Матери Мира в радости; она покрывает просвещенных радостью. Радуйтесь и среди цветов, и среди снега, тоже полного благоухания — радуйтесь!Юрий Ильинов530 лет назад родился король Генрих VIII Тюдор - пожалуй, один из самых известных монархов Англии. При нем в стране разворачивалась Реформация. В 1533 году Генриха отлучили от Католической церкви, а в 1534 году был принят Акт о Супрематии, который провозгласил короля главой Церкви Англии. Слава у короля Генриха была скандальной - он был женат 6 раз, выдающийся случай среди христианских монархов. С первой женой, испанской принцессой Екатериной Арагонской, король развелся. Вторую - харизматичную красавицу Анну Болейн - казнил за измену, третья - Джейн Сеймур - родила королю долгожданного сына Эдуарда и скончалась от родильной горячки. Четвертая, Анна Клевская, королю не понравилась, и он быстро с ней развелся - правда, после развода Анну объявили "любимой сестрой короля", и назначили денежное содержание. Следующей женой Генриха VIII стала Екатерина Говард, ей на тот момент было всего 17. И так же, как и ее кузину Анну Болейн, Екатерину отправили на плаху за измену. Последней супругой монарха стала Катерина Парр. До королевского замужества она два раза ходила под венец. А после смерти Генриха VIII снова вышла замуж - за брата Джейн Сеймур. Все законные выжившие дети Генриха VIII правили. Юный король Эдуард умер, когда ему было 15 лет, Мария Тюдор осталась в истории как Мария Католичка и Кровавая Мэри, а дочь Анны Болейн, Елизавета I, правила 45 лет. Это время потом назовут "Золотым веком".Комментировать
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