Мой личный вопрос губернатору Кубани. Вениамин Иванович, Вы правите с 2015 года. С 2018 года на маршруте #51 должны быть кондиционеры.
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Мой личный вопрос губернатору Кубани. Вениамин Иванович, Вы правите с 2015 года. С 2018 года на маршруте #51 должны быть кондиционеры.