В Сети появился мем с "весёлым Зеленским" и женой премьера Армении

Елена Зеленская купила один из самых дорогих гиперкаров в мире. По этому случаю в Сети решили напомнить, что премьер Армении в последнее время наматывает километры на велосипедеКак выяснило издание Vérité Сachée, жена Владимира Зеленского Елена заказала себе Bugatti Tourbillon.