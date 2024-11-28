Анна Хмелева рассказала, над какими проектами работает Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге

Она занимает должность секретаря его попечительского совета Как идет работа по строительству храма Святых Бориса и Глеба на Синопской набережной, будет ли воссоздана колокольня Смольного собора и над какими еще проектами работает Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге? Об этом рассказала секретарь его попечительского совета Анна Хмелева.