Власти Москвы обещают применить санкции к группе «Аквилон» за задержку строительства социально-значимых объектов

Власти Москвы готовы применять санкции к группе «Аквилон», которой выделен очередной участок под строительство – на этот раз под административно-деловой центр вблизи станции метро «Молодёжная», в случае задержки со сдачей объекта.
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