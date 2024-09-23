"Ты сам хороший, что ли?" В РПЦ заявили, что россияне не достойны лучшей власти

Протоиерей Андрей Ткачев считает, что только "пакость" возмутится его словам, а нормальные люди применять к себя такую оценку не станут Протоиерей Андрей Ткачев назвал "пакостью" критикующих власть россиян и заявил, что они не заслуживают лучшего.