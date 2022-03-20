БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Карманный пистолет Walther Model 9

Карманный пистолет Walther Model 9

  Фирма Carl Walther Waffenfabrik — один из старейших и самых уважаемых в мире производителей оружия, в начале 20-го века выпускала ряд компактных пистолетов для самообороны и скрытого ношения, в том числе и наиболее малогабаритные карманные модели.

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