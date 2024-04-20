Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прогремели в Харькове, пишет украинское издание "Страна.ua" 21 апреля.Также отмечается, что в четырех областях страны звучит сигнал воздушной тревоги – в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской.
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