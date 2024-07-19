Маск опроверг планы ежемесячно выделять $45 млн на кампанию Трампа

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опроверг информацию о том, что он согласился выделать по 45 миллионов долларов ежемесячно на поддержку предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа.
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