Великие ошибки СССР: образование Советского Союза

Юрий Ильинов

Вот как Владимир Путин прокомментировал достигнутую договорённость. «Конечно, такие новейшие системы, как "Орешник " не имеют аналогов в мире. В случае группового применения они сопоставимы с применением ядерного оружия, но оружием массового уничтожения не являются. По двум причинам. Во-первых, в отличие от оружия массового уничтожения это высокоточное оружие, оно бьет не по площадям и добивается результаты не за счет своей мощи, а за счет точности. Второе – в случае группового применения одного-двух- трех комплексов по силе удара оно является таким же, как ядерное. Но не заражает местность, не имеет никаких радиационных последствий, поскольку нет никакого ядерного компонента в боевой части этих ракет. Считаю размещение таких комплексов, как "Орешник" на территории Белоруссии, возможным. Второе – это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года». Таким образом, можно констатировать, что: «Орешник» появится в Белоруссии во второй половине 2025 года; мощность боевой части будет определять в соответствии с минимальной дальностью: чем меньше дальность, тем больше мощь. белорусский «Орешник» станет частью комплекса РВСН ВС России, но целеуказание для него останется прерогативой Минска; в случае если нашим странам придётся пойти на боевое применение «Орешника», то тому, кто «напросится», мало точно не покажется. Особо стоит отметить комментарий военного руководства России, о том, что размещение «Орешника» в Белоруссии стало ответом на возвращение американских ракет средней дальности в Германию. Ну а теперь главное: созданный военный союз России и Белоруссии на самом деле сложно даже назвать «союзом», это нечто гораздо большее. Де-факто мы берём Белоруссию под защиту так, как если бы она была не просто дружественным или даже союзным нам государством, а одним из субъектов Российской Федерации. Уровень нашего военного сотрудничества и взаимных обязательств носит беспрецедентный характер, такого нет ни каком-то ином договоре о коллективной безопасности, даже ОДКБ или Североатлантическом альянсе. Кстати, о блоке НАТО. Пресловутая 5 статья его устава звучит так: «Договаривающиеся стороны соглашаются, что вооруженное нападение против одной или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение против всех договаривающихся сторон. Если такое вооруженное нападение произойдет, каждая из них в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признанного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет стороне или сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путём немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с другими договаривающимися сторонами, такого действия, какое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы, чтобы восстановить и поддержать безопасность Североатлантического района. О всяком таком вооруженном нападении и всех мерах, принятых вследствие него, будет немедленно сообщено Совету Безопасности. Такие меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности». Что в переводе с западного политического на нармальный русский означает: в случае чего, страны-союзники, конечно, могут «вписаться» друг за друга, но прямой, императивной обязанности делать так у них нет, что, по сути, означает, что всё это не более чем филькина грамота и каждый, как и прежде, сам по себе. Надо хорошо понимать, что НАТО – не оборонительный союз и даже в общем-то не военный. Де-факто, это средство подавления и контроля, которое США используют против Европы. И ничего более. В отличие от них, а также от ЕС и прочих объединений, Россия и Белоруссия на самом деле постепенно превращаются в единую страну, объединившуюся перед лицом совершенно конкретных внешних угроз. И нам остаётся только подождать, когда гражданские составляющие этого интеграционного процесса также подтянутся до уровня военных, поскольку одно без другого долго не работает.