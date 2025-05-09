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Алиев отказался лететь на Парад Победы. Нашлись «дела поважнее»

Алиев отказался лететь на Парад Победы. Нашлись «дела поважнее»

В чем истинная причина отмены визита в Москву?По официальной версии отказ от визита в Москву связан с «занятостью Алиева».

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Комментарии
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Любовь Магомедова
Вы правы - чем меньше таких рядом с нами, тем лучше! А по поводу именно этого гражданина - с ним давно всё ясно, ничего доброго от таких ожидать не стоит.
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9 час.
Надежда Петракова
Обезьяна хитрила-вся ж... па наружу... 🤣 Бог с ним🤮
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5 час.
Юрий Оводенко
Турецкая подстилка!
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3 час.
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