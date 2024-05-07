Этот день в авиации. 7 мая

1895 - Преподаватель физики и электротехники Минных офицерских классов в Кронштадте Александр Степанович Попов на заседании Русского физико-химического общества сделал доклад об изобретенной им системе связи без проводов.
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