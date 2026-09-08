Турист пропал на закрытой из-за медведей «тропе испытаний» на плато Святой Нос

В Бурятии третий день ищут туриста, пропавшего на так называемой «тропе испытаний» во время восхождения на плато Святой Нос на Байкале.
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