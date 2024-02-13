DM: Том Круз объявил об отношениях с бывшей моделью из РФ Хайровой

Global Look Press/Christopher Khoury/Keystone Press Agency Американский актер Том Круз объявил об отношениях с бывшей российской моделью Эльсиной Хайровой близким, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение девушки.
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