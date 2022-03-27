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РЖД заедут в Крым. Операторы поставили Матвинко «неуд». Большой порт несёт большие потери. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

РЖД заедут в Крым. Операторы поставили Матвинко «неуд». Большой порт несёт большие потери. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было включение РЖД в санкционный список Великобритании, отказ Правительства от финансирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург средствами ФНБ и прекращением ж/д сообщения между Россией и Финляндией.

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