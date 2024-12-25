Кольцо сжимается: российская армия окружает ВСУ в Курской области - ситуация на утро 25 декабря

На утро 25 декабря в Курской области продолжаются активные боевые действия между российскими войсками и ВСУ, с основными столкновениями в районе Малой Локни и продвижением российских подразделений к Викторовке.
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