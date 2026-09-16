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Новости Тамбова

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Тамбовский подрядчик потребовал с областного Минстроя 82,9 миллиона рублей

Тамбовский подрядчик потребовал с областного Минстроя 82,9 миллиона рублей

Фото: нейросети Читайте также: Два молодых человека погибли в столкновении «Лады» с КамАЗом под Тамбовом (сегодня, 09:54) В Тамбове систему отопления заполнили водой в половине многоэтажек (сегодня, 09:41) Дневной стационар вернули в Большую Липовицу спустя 21 год (сегодня, 09:24) Сумма иска почти вдвое превышает годовую выручку компании.

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