Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Предательство стоило дорого: Россия, Турция и Иран убрали Армению из двух важнейших проектов

Предательство стоило дорого: Россия, Турция и Иран убрали Армению из двух важнейших проектов

Это же надо: страна, с которой Владимир Владимирович столько сил положил, чтобы за 20 лет наладить отношения – берёт и поставляет системы ПВО «Праща Давида» в Финляндию, свежеиспечённую страну НАТО, да ещё к самым нашим границам.

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