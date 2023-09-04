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«Арис» обыграл «Астерас» в первенстве Греции

«Арис» обыграл «Астерас» в первенстве Греции

«Арис» со счетом 3:2 обыграл «Астерас» 3 сентября в третьем туре чемпионата Греции по футболу. За «Арис» отличились: на 16-й минуте Альваро Самора (ассистент — Лорен Морон), на 61-й минуте Морон (Владимир Дарида), на 82-й минуте с пенальти Фабиано.

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