«Арис» обыграл «Астерас» в первенстве Греции

«Арис» со счетом 3:2 обыграл «Астерас» 3 сентября в третьем туре чемпионата Греции по футболу. За «Арис» отличились: на 16-й минуте Альваро Самора (ассистент — Лорен Морон), на 61-й минуте Морон (Владимир Дарида), на 82-й минуте с пенальти Фабиано.