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ЦИК опубликовал результаты выборов в Мособлдуму после обработки 25,26% протоколов

ЦИК опубликовал результаты выборов в Мособлдуму после обработки 25,26% протоколов

После обработки 25,26% протоколов «Единая Россия» лидирует на выборах в Московскую областную думу с 53,64% голосов.

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