"Лукашенко живёт как раб России, а мы не хотим": Власти Армении опять набросились на ОДКБ

Депутат от фракции "Гражданский договор" решил оскорбить белорусского лидера, призвавшего Армению не спешить с выходом из военного блока23 февраля премьер Никол Пашинян заявил, что Армения "замораживает" своё участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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