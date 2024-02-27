"Лукашенко живёт как раб России, а мы не хотим": Власти Армении опять набросились на ОДКБ

Депутат от фракции "Гражданский договор" решил оскорбить белорусского лидера, призвавшего Армению не спешить с выходом из военного блока23 февраля премьер Никол Пашинян заявил, что Армения "замораживает" своё участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).