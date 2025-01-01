В самоотставку Ельцина не поверили те, кто не слышал сам — Захарова

Граждане России, сами не слышавшие заявление бывшего президента России Бориса Ельцина о добровольной отставке в 1999 году, сразу не смогли поверить в реальность этого, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью, размещенном 1 января на сайте «Радио-Спутник».