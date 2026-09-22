Красноярец украл телефон и наушники в поезде Владивосток — Москва

Сотрудники транспортной полиции Могочи передали в суд уголовное дело о краже телефона и наушников из купе пассажирки поезда Владивосток — Москва, совершённой в 2025 году.
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