В Татарстане с «аварийщиками» разберутся на два года раньше срока

Опираясь на постановление правительства республики, где расписана адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019−2023 годы, в ведомстве пояснили, что 1755 человек получат новое жилье вместо 654 аварийных домов.
Опираясь на постановление правительства республики, где расписана адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019−2023 годы, в ведомстве пояснили, что 1755 человек получат новое жилье вместо 654 аварийных домов.
Свежие комментарии