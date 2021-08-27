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В Татарстане с «аварийщиками» разберутся на два года раньше срока

В Татарстане с «аварийщиками» разберутся на два года раньше срока

Опираясь на постановление правительства республики, где расписана адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019−2023 годы, в ведомстве пояснили, что 1755 человек получат новое жилье вместо 654 аварийных домов.

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