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Китайцы ставят под сомнение успех США 1969 года

Китайцы ставят под сомнение успех США 1969 года

Китайская редакция «SOHU» опубликовала информацию, ставящую под сомнения космических успех США, в результате которого пилотируемый космический аппарат США в 1969 году высадил на поверхность естественного спутника земли – Луна, астронавтов NASA.

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