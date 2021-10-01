Китайцы ставят под сомнение успех США 1969 года

Китайская редакция «SOHU» опубликовала информацию, ставящую под сомнения космических успех США, в результате которого пилотируемый космический аппарат США в 1969 году высадил на поверхность естественного спутника земли – Луна, астронавтов NASA.
Китайская редакция «SOHU» опубликовала информацию, ставящую под сомнения космических успех США, в результате которого пилотируемый космический аппарат США в 1969 году высадил на поверхность естественного спутника земли – Луна, астронавтов NASA.
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