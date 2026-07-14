Нотариусы Москвы — на страже правовой защищённости семьи

В рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи (Неделя правовой помощи), прошедшую под эгидой Министерства юстиции Российской Федерации с 6 по 12 июля, нотариусы столицы провели масштабную просветительскую работу.
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