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Наличных не дают, переводы ограничивают! Цифровой концлагерь от интернет-истеричек

Наличных не дают, переводы ограничивают! Цифровой концлагерь от интернет-истеричек

Сегодня общественность снова колыхнуло. Или колыхнули. Колыхнули и колыхнуло. Короче, с 30 мая вступили в силу изменения, устанавливающие максимальный порог переводов без открытия счёта по упрощенной идентификации.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Воры из правительства и Госдумы банкоматами не пользуются. У них свои « схемы», они и не знают, что это такое.
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1 д.
Михалыч
Удивляет другое: когда идет война государство должно сильно озаботиться, что триллионы денег от мигрантов уходят с налогами за рубеж, социальные деньги дербанят капиталисты, которые возложили содержание мигрантских семей на общак. И почему государство долго не обращало внимания на обворовывание счетов, ведь и государство теряет от премий сворованных миллиардов 13%. Почему государство не заставит провайдеров потратиться и установить систему безопасности денег на счетах?
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1 д.
Вадим Кузнецов
Товарищ Валентин Павлов научил меня, как доверять нашему государству свои деньги. Дефолт 1998 года и события 2008 года, с последующей &quot;санацией&quot;, научили доверять банковской системе. А история курса нашей валюты показала, насколько надежным вложением является российский рубль.
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1 д.
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