Наличных не дают, переводы ограничивают! Цифровой концлагерь от интернет-истеричек

Воры из правительства и Госдумы банкоматами не пользуются. У них свои « схемы», они и не знают, что это такое.

Михалыч

Удивляет другое: когда идет война государство должно сильно озаботиться, что триллионы денег от мигрантов уходят с налогами за рубеж, социальные деньги дербанят капиталисты, которые возложили содержание мигрантских семей на общак. И почему государство долго не обращало внимания на обворовывание счетов, ведь и государство теряет от премий сворованных миллиардов 13%. Почему государство не заставит провайдеров потратиться и установить систему безопасности денег на счетах?