Рэй Далио повторил предупреждение о риске долгового кризиса в США

Миллиардер Рэй Далио предупредил, что США в ближайшие годы могут столкнуться с долговым кризисом. Он обратил внимание на то, что рынок американских гособлигаций уязвим к снижению спроса со стороны Китая и Японии — крупнейших иностранных кредиторов.
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