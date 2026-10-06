Рэй Далио повторил предупреждение о риске долгового кризиса в США

Миллиардер Рэй Далио предупредил, что США в ближайшие годы могут столкнуться с долговым кризисом. Он обратил внимание на то, что рынок американских гособлигаций уязвим к снижению спроса со стороны Китая и Японии — крупнейших иностранных кредиторов.