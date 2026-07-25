Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Что ни ночь, то хаос и паника: Россия системно выбивает украинские АЗС и логистику, суда в Одессу уже не суются

Что ни ночь, то хаос и паника: Россия системно выбивает украинские АЗС и логистику, суда в Одессу уже не суются

Армия России продолжает демилитаризацию бандеровцев, как на фронте, так и в тылу. По информации нашего мониторинга, под ударами оказались порты, склады, железнодорожные узлы, ремонтные площадки, ангары с техникой, пункты размещения личного состава и предприятия, связанные с производством беспилотников.

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