Армия России продолжает демилитаризацию бандеровцев, как на фронте, так и в тылу. По информации нашего мониторинга, под ударами оказались порты, склады, железнодорожные узлы, ремонтные площадки, ангары с техникой, пункты размещения личного состава и предприятия, связанные с производством беспилотников.