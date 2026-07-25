Армия России продолжает демилитаризацию бандеровцев, как на фронте, так и в тылу. По информации нашего мониторинга, под ударами оказались порты, склады, железнодорожные узлы, ремонтные площадки, ангары с техникой, пункты размещения личного состава и предприятия, связанные с производством беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии