Росфинмониторинг разрабатывает поправки о замораживании активов террористов

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Росфинмониторинг после теракта в «Крокус сити холле» разрабатывает пакет поправок, предусматривающий совершенствование системы замораживания активов террористов и связанных с ними лиц, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.
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