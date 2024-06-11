Росфинмониторинг разрабатывает поправки о замораживании активов террористов

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Росфинмониторинг после теракта в «Крокус сити холле» разрабатывает пакет поправок, предусматривающий совершенствование системы замораживания активов террористов и связанных с ними лиц, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.