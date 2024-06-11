info-tses
Новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

info-tses

218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Эту жабу надо гнать из Думы ссаными тряпкамиСемигина освободи...
  • Александр Ширай
    Именно отказ от идеологии привёл к развалу СССР. Уже в конце 70-х, когда партноменклатура выделилась в класс мечтающи...Идеология не убер...
  • Неизвестно Неизвестно
    А есть научная основа теории многополярного мира. Ленин когда предлагал создание социалистического государства много ...Дугин назвал БРИК...

Росфинмониторинг разрабатывает поправки о замораживании активов террористов

Росфинмониторинг разрабатывает поправки о замораживании активов террористов

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Росфинмониторинг после теракта в «Крокус сити холле» разрабатывает пакет поправок, предусматривающий совершенствование системы замораживания активов террористов и связанных с ними лиц, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх