Россиянка отдала 6 млн рублей на лечение больного ребенка, но осталась ни с чем

В Москве мужчине предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он обманом получил от женщины более 6 млн рублей, пообещав организовать лечение ее ребенка в частной клинике, сообщает столичная прокуратура.
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