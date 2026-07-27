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Газета.ру

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Россиянка отдала 6 млн рублей на лечение больного ребенка, но осталась ни с чем

Россиянка отдала 6 млн рублей на лечение больного ребенка, но осталась ни с чем

В Москве мужчине предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он обманом получил от женщины более 6 млн рублей, пообещав организовать лечение ее ребенка в частной клинике, сообщает столичная прокуратура.

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