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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Мишина: «В этом сезоне конкуренция на российских соревнованиях будет серьезной. Интересно посмотреть, в какую сторону пойдет уклон»

– В этом сезоне конкуренция на российских соревнованиях будет серьезной. И интересно посмотреть, в какую сторону пойдет уклон.

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